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ಭಾರತದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ

ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

Russia, China reaffirm support for India's BRICS chairship 2026
ಭಾರತದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 3:29 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಅತಿಥ್ಯವಹಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು' ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಸು ಫೀಹಾಂಗ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾದ ಬೃಹತ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಗಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2012, 2016 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು.

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RUSSIA SUPPORT FOR INDIAS BRICS
ಬ್ರಿಕ್ಸ್
BRICS CHAIRSHIP 2026

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