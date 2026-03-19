ನಮಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮೈತ್ರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ: NDA ಸೇರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ವಿಜಯ್!​

ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rule Under TVK Leadership; Firm Commitment to Secular Principles
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 10:00 AM IST

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಜತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಖಾಡವು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿಸಿಕೆ, ಡಿಎಂಡಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಣಗಳು, ಎಂಡಿಎಂಕೆ, ಎಂಎನ್‌ಎಂ ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮುಂಬರುವ 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎದುರಾಳಿ ಶಿಬಿರವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿ, ಪಿಎಂಕೆ, ಎಎಂಎಂಕೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮನಿಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) - 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು - ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ವೇಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ವಿಜಯ್: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು NDA ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮೈತ್ರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೀಗ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲಾ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಹೆಚ್​ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರು : ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಅಸ್ಸೋಂ ಸಂಸದ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡೊಲೊಯ್

ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ: ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ರೈಲ್ವೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಿಸಿ: ಪಿಎನ್‌ಜಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ರಮ

