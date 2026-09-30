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ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಬಿಯೊ

ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ನೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ (ANI)
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By PTI

Published : September 30, 2026 at 6:56 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ನಾನು ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ನೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬಲಯುತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರುಬಿಯೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಸಮರ್ಕಂಡ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಜ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ C5+1 ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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AMBASSADORS REGIONAL CONFERENCE
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ
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