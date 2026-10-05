ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ವಿಹೆಚ್ಪಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ: ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹಿಂದುತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ನಿರಂತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
By ANI
Published : October 5, 2026 at 10:29 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (VHP) ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್, ಇವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಹೆಚ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದೇಣಿಗೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (BJP) ಚುನಾವಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹಿಂದುತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ನಿರಂತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಯಾರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಹೆಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದರು. ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹಣವು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾರಂಗ್, ಹಿಂದೂಗಳು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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