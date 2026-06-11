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ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಪುತ್ರಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​

ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

RSS chief Mohan Bhagwat to attend the blessing ceremony of an RSS worker daughter
ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 5:06 PM IST

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ಕಾನ್ಪುರ್​ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಸರಸಂಘಚಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ದಿಬ್ರುಗಢ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನೀತು ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುಲು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನೀತಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಸುಂದರ ವಿವಾಹ ಇದೆ ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹ ನಿಗದಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಆರ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಾನ್ಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತವು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು 9305104340 ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು 9454402413 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

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