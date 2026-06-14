ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಹೊಸಬಾಳೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾಗವತ್ ಬೆಂಬಲ
ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕೆಂಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 14, 2026 at 9:53 AM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕ್ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಳಹರಿವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ(ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್)ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಘ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಭಾರತದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾಗವತ್ ಇಂಗಿತ.
ನಾವು ಹಿಟ್ಲರ್ನಂತಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನೇ ಸಂಘ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹೊಸಬಾಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಒಂದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಮೇಲಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
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