ಬಿಜೆಪಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ RSS ನೋಡಬೇಡಿ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ: ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​​

ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಗೆ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತು ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​​ ಮಾತನಾಡಿದರು.

RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 6:12 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನು (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್​​ಗೆ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನೀವು ಸಂಘವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಸೂರದಿಂದ ನೋಡಬೇಡಿ" ಎಂದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್​ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಂಗವಲ್ಲ: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ)ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಳುಕು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಭಾಗವತ್, "ಅನೇಕರು ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಆದರೆ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ: ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಭಾಗವತ್, "ಸಂಘ ಬೆಳೆದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಸಂಘದ ಬಗೆಗಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ದೇಶದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸಂಘದ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

