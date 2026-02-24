ETV Bharat / bharat

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಾಗವತ್

ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಯುಸಿಸಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RSS Chief Bhagwat
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಾಗವತ್ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 10:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು (ಯುಸಿಸಿ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂವಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಭಾಗವತ್, ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಸಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು, ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಜಿಸಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾಗವತ್: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್, ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​, ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ; ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಸಂಘ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಮರ್ಪಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಂಘದ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಹೀಗಂದ್ರು ನೋಡಿ

TAGGED:

UNIFORM CIVIL CODE
MOHAN BHAGWAT
ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ
RSS CHIEF BHAGWAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.