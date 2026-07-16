ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ₹96.98 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸವಲತ್ತು ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
Published : July 16, 2026 at 11:32 AM IST
ತಿರುಮಲ,ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಖಲೆಯ ₹96.98 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದೇಣಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಒಟ್ಟು 2,460 ದಾನಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, 2,354 ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, 106 ಜನರು ಆಫ್ಲೈನ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, 1,212 ಭಕ್ತರು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, 1,246 ಭಕ್ತರು ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ₹1 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾತ್ರಿಕರ ದರ್ಶನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ದಾನಿಗಳ ಸವಲತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ನೀತಿಯಡಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೀತಿಯು ಹೊಸ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 26 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಟಿಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ 1,97,888 ನೋಂದಾಯಿತ ದಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ₹1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 22,000 ದಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ದಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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