ಮಾತೃ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ: ಕಾಕತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

10 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಕತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KMC ALUMNI KAKATIYA MEDICAL COLLEGE OLD STUDENTS CONTRIBUTION ಮಾತೃ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರಂಗಲ್,​ ತೆಲಂಗಾಣ (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 2:48 PM IST

ವರಂಗಲ್​​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೇವಲ ಸಂತೋಷಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಕತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರೆಯೆರೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1988ರ ಬ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಸಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಜಿತ್ ಆರ್. ಪುನ್ನಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವರಂಗಲ್​ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಸಕಿ ನೈನಿ ರಾಜೇಂದರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆ:

  • ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಹು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
  • ಕೆಎಂಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೋವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಹೊಸ ಡಿಎಂ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • 65 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಈಗ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ, ಅಂದಾಜು ₹3.5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ₹3 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
  • 'ಸ್ವಚ್ಛ ಕೆಎಂಸಿ' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ಹಸಿರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ₹5 ಕೋಟಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯ ಪರಂಪರೆ: ಕಾಕತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಎಜುಕೇಶನ್​ ಸೆಂಟರ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್​ಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್​ ರಾವ್​, ಗೋಪಾಲ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತಾಜುದ್ದೀನ್​ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, 1961ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಡಾ. ಲಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 'ಲಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್' ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು KRITI ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ 'ಕಾಕತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಎಂಸಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದವೀಧರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

