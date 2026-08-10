ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಘೋಷಣೆ - ಗದ್ದಲ, ಇಂದೂ ಕೂಡ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಅರಂಭವಾದಗಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ, ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸುಗಮ ಕಲಾಪ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
Published : August 10, 2026 at 12:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಸಭಾಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಸಂಸದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮತನಾಡಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ, ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಸಂಸದರಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರೂ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದ ಗದ್ದಲ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಕಲಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಎಸ್ಪಿಯ ಎನ್.ಕೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸಿದ ಪೆಲೆಟ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು
ಈ ವೇಳೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಕಲಾಪಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆಯೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗದ್ದಲ: ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಅರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ, ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸುಗಮ ಕಲಾಪ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
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ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರೆದ ಗದ್ದಲ, ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟು; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆ