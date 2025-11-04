ಎಕರೆಗೆ ₹99 ಕೋಟಿ: ಮತ್ತೆರಡು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಕರೆದ ಸರ್ಕಾರ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ, ಕೋಕಪೇಟದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 3:35 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (HMDA)ದ ಅಡಿ ಕೋಕಪೇಟದ ನಿಯೋಪೊಲಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 239 ಮತ್ತು 240 ರ 16 ರಿಂದ 19 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 27 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಸಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಟ್ರಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 27 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕೋಕಾಪೇಟ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಲ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೈಟ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 116 ಮತ್ತು 117 ರ 1.98 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಸಾಪೇಟ್ ಟ್ರಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಎಂಡಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 14.66 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 121-141, 146-147, 155-157 ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾಗಿ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹರಾಜು ದಿನದಂದು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಯದುರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ (TGIIC) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 7.67 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1,357 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಕರೆಗೆ 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹರಾಜು ವೇಳೆ ಇದು 177 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
