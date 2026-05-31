ಪ್ರತಿದಿನ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು; ಹೈಟೆಕ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್!
ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ವೊಬ್ಬರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ಗುರಿಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
Published : May 31, 2026 at 11:05 PM IST
ಕರ್ನಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಹೊಸದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋರ್ವರನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ವೊಬ್ಬರು ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಸ್ಟೋರಿ..
2016 ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಜನರಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ರಹಿತ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟರು.
ಇಂದು 150 ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ : ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂದು ಕಂಡಿದ್ದ ಆ ಕನಸು ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟ ಪಣದ ಫಲವೆಂಬಂತೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಹಸುಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು 400ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ : ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕೌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮ: ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಇಂದು ಅಂದಾಜು 1850 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮನ ಉತ್ಪಾದನೆ 2400 ಲೀಟರ್ ಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 1115,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಾಸರಿ 80 ರಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್, ''ನಾನೀಗ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ,'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಗರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಗೋವುಗಳು ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೆಡ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ತಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೆಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದು, ಅವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಸುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳು: ಇನ್ನು, "ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಸುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದೇಶಿ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ತಳಿ ಹಸುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 40 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ದಿನಕ್ಕೆ 67 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ತಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ವೊಬ್ಬರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
