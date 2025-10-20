ETV Bharat / bharat

ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 7000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ವಹಿವಾಟು

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರುದುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಕಾಶಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

Rs 7000 Cr Worth Firecrackers Sold In Sivakasi This Diwali
ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
ಶಿವಕಾಶಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಟಾಕಿಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಟಾಕಿಗಳ ನಗರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ.

ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 7000 ಕೋಟಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನುಸಾರ, ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 6000 ಕೋಟಿ ರೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಕಾಶಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಟಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರುದುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶಿವಕಾಶಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟಾಕಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಧದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಶಿವಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಕಾಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡ: 24/7 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಜ್ಜು; ಇಲ್ಲಿದೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ

