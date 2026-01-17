ETV Bharat / bharat

ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ಮೇಲೆ ರೇಡ್: 70 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ

ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 70 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೇರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

RAID ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರ ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ODISHA CATTLE SMUGGLER
ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ಮೇಲಿನ ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ನಗದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 1:49 PM IST

ಭದ್ರಕ್ (ಒಡಿಶಾ): ಕುಖ್ಯಾತ ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 70 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದ ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಭದ್ರಕ್‌ನ ಪುರುಣ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಲ್ಲಾಸಾಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಜುದ್ದೀನ್ (ಶೇಖ್ ರಾಜನ್) ಅವರ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

RAID ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರ ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ODISHA CATTLE SMUGGLER
ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ಮೇಲಿನ ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಗದು (ETV Bharat)

ಭದ್ರಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 47 ತಂಡಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ: ಭದ್ರಕ್, ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್, ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 47 ತಂಡಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ರಾಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಿಯೋಂಜಾ ಸದರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (SDPO) ಸುದರ್ಶನ್ ಗಂಗೋಯ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 10 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 47 ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿವೆ.

"ರಾಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು SDPO ಗಂಗೋಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

