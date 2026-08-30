ETV Bharat / bharat

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ನಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಏಜೆಂಟ್​ಗೆ 40,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ

ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿರುವಲ್ಲಿ ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಏಜೆಂಟ್​ 650 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದನು.

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 8:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಳೆದುಹೋದ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ನ ನಕಲಿ ಸಿಮ್​ ಪಡೆಯಲು 650 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಏಜೆಂಟ್​ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗವು, 40 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂಲದ ಸರಿತಾ ಎಂಬವರು ಆ.21ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟುನಲ್ಲಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು 650 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸರಿತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಜಿಪೇ ಮೂಲಕ 650 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿತಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಗೆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಿತಾ ಅವರ ಪತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ, ಮಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶೋ ರೂಂನ ಮಾಲೀಕ ಮಣಿಕಂಠನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ 600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಸಿ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಜವಾಹರ್, ಸರಿತಾ ಅವರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 600 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 22 ರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​: 21 ವರ್ಷದ ನರ್ಸ್​ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ

TAGGED:

SIM CARD
LOST SIM CARD
ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
TAMIL NADU
COMPENSATION TO CUSTOMER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.