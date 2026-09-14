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ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 620 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೆಡಿಕೇರ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶಂಕಿತನಿಗಾಗಿ ಎಫ್‌ಬಿಐ ಹುಡುಕಾಟ!

ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Rs. 620 crore Medicare fraud in America.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 620 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೆಡಿಕೇರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 1:22 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ಮೆಡಿಕೇರ್' (Medicare) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ರಿಚರ್ಡ್‌ಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಂಬ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ, ಆನುವಂಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ(genetic tests)ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 'ಮೆಡಿಕೇರ್' (Medicare) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 93 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು (medical claims) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 65 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 620 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಎಫ್‌ಬಿಐ (FBI) ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್‌ನನ್ನು 'ಅತ್ಯಂತ ವಾಂಟೆಡ್' (most wanted) ಪರಾರಿಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದ ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದೀರ್ ಖಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಎಫ್‌ಬಿಐ (FBI), ಆತ ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಂಶಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FBI HUNTS FOR SUSPECT
MOHAMMED QADEER KHAN
ಮೆಡಿಕೇರ್ ವಂಚನೆ
MEDICARE FRAUD IN AMERICA

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