ಕೇರಳ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: ಇನ್ನೂ ವಿಜೇತನ ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲ, ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇರಳ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. TL 360615 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ವಿಜೇತನ ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): ತಿರುಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಗೆದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಕರಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ಆ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಏಜೆಂಟ್ ಅನೀಶ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ: ಅದೃಷ್ಟದ ಟಿಕೆಟ್ (TL 360615) ಅನ್ನು ಚಕ್ಕರಕ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಮುತ್ತು ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಉಪ ಏಜೆಂಟ್ ಅನೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್-ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ವೇಳೆಯೂ ಇದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾಲೀಕ ಅನೀಶ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರುಚಿ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೀಶ್, ನಾಲ್ಕು ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ತಲಶ್ಶೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಬಂಡಲ್ನಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ 3.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾದ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಜೇತರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಭಯದಿಂದ ವಿಜೇತರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪೈಕಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಗೆದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತಕ್ಷಣವೇ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
- ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದು) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳನ್ನು (ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ, ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಟರಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿಜೇತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿಜೇತರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು..
ಬಹುಮಾನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ: ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋಗಳು: ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ (ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೋಟರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು).
ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ರಸೀದಿ ನಮೂನೆ: ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಲಾಟರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಮೂನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರಸೀದಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ವಿಜೇತರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಗುವಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ: ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 50 ರೂಪಾಯಿಯ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ: ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾನ್ಯವಾದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜೇತರಿಂದ ಪಡೆದ 'ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ' (ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ) ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ದಾಖಲೆ (ಇದನ್ನು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು).
ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ?: ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೇರಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇರಳದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲದವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು: ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇರಳದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಿರಬೇಕು.
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರಬೇಕು.
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ (ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಫೋಟೋ, ರಸೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:
ಪ್ರಯಾಣದ ಪುರಾವೆ: ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು (ರೈಲು, ಬಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು) ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಗಳು. ಇವು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.
ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿದ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನೆಲೆಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು: ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ.
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