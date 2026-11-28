ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ₹26.4 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 6:02 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್( ತೆಲಂಗಾಣ): ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಶೈಕ್ಪೇಟ್ನ ಒಯು ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀರ್ ಆಲಂ ಎಂಬುವರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2023ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 17ರ ಸಂಜೆ ಅವರು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪುಪ್ಪಲ್ಗುಡದ ಮೈಸ್ಕೇಪ್ ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಶಕೀರ್ ಅವರನ್ನು ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೊಣಕೈವರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟು 26,04,178 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 6,53,586, ಆದಾಯ ನಷ್ಟ 15,50,592 ರೂ., ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಜೀವನದ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿವೆ.
ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಂತರ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃದ್ಧೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 13.21 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 13.21 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಝರಸಂಗಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಸಮೀಪದ ಜಹಾನುಮಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಿ. ನಾಗಮ್ಮ (80) ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಝರಸಂಗಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
2023ರಲ್ಲಿ, ಮೃತರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು, ಆರ್ಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 13,21,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2026 ಫೆ.18ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 9ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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