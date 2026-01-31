ನಿತ್ಯ ₹20 ಉಳಿಸಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ರಂತೆ 30 ಜೋಡಿಗೆ ವಿವಾಹ: ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕುದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾನಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈ ದಾನಿಗಳು ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 31, 2026 at 2:20 PM IST
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): 19 ಜನರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ. ಹೀಗೆ, ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ಜೋಡಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ..!
ಇದು, ಇಲ್ಲಿನ ದಾನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮದುವೆಗಳು ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ರಚಿಸಿಕೊಂಡ 'ಆದರ್ಶ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ'ಯು ಅದ್ಯಾವುದರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ಇಬ್ಬರು ಬಡಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಖಜಾಂಚಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ 20 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 19 ಜನರು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಧುಗಳ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ? 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹೇಶ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹಣ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳೆಯ ಮಹೇಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಳಗದ 9 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆಯ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಈ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಿದೆವು. ಅದರಂತೆ ನಿತ್ಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೂಡಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ಯುವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿದೆವು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಂಟಪಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು 9 ಮಂದಿ ಇದ್ದೆವು. ಇದೀಗ, 19 ಮಂದಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 7,200 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತರು ತಾವೇ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರೂ ಹೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಿತ್ತಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಡವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ವಂಚನೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರವು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: