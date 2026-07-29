ದಿನಗೂಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 2.79 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್: ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ
ಆರ್.ಎಂ. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 6:57 PM IST
ತಿರುಪತ್ತೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು: ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕಳಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಬಡ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2.79 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪದವೇಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ್ ಕೊಯಿಲ್ ಬೀದಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮುರುಗೇಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಿನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ವೇತನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತಿಮ್ರಾಯನ್ಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೃದ್ಧೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ರೂ.2.79 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಆರ್.ಎಂ. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತನಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರೋ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವೃದ್ಧೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ 100 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ಕೋಟಿ 79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಂಚಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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