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2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ: 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್'ಗೊಳಗಾದ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ

ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ವೈದ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 5:17 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 5:26 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು 2.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಲೀಕಳು, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವೈದ್ಯನ ಪತ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಓಂಕಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯನ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ: ಜುಲೈ 7ರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದೆದ್ದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಪತಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಮಿಥನ್‌ಪುರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಲೀಕಳಾದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಈ ಸಲುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ಪತಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಮುಷಹರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಹಳೆಯ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಪತಿ ಆಕೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಂಚನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಆಕೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಘೋಷಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಘೋಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನಿಹಾನಿಯ ಭಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪತಿ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪತಿ 1,32,64,960 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದ್ದೂ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೂ ಆರೋಪಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ, ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಳು. ಪತಿ ಇಂಥ ಪುನರಾವಾರ್ತಿತ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಕೈ ಸಾಲ ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ 58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಜುಲೈ 5ರ ರಾತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಆಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಣ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಪತಿ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬವು ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕಳಾದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಚರನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘಟಿತ 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಗ್ಯಾಂಗ್: ಆರೋಪಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಇದೇ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಟ್ನಾದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 97 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆ: ಇಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಣ ನೀಡಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

Last Updated : August 12, 2026 at 5:26 PM IST

TAGGED:

PATNA DOCTOR
HONEY TRAP
BIHAR
FALSE RAPE THREAT

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