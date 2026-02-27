ETV Bharat / bharat

ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 16 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ! ನೆರವಾಯ್ತು ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್; ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್​ಗೂ ಪೋಷಕರ ಧನ್ಯವಾದ!

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೈಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ 16 ​​ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

rs-16-crores-collected-with-crowdfunding-for-treatment-of-child-punarvika
ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವತಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 27, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕರ್ನೂಲ್(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆರೆಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ 'ಪುನರ್ವಿಕಾ' ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಲು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರ್ವಿಕಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅನೇಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನರ್ವಿಕಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2025ರಂದು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಲ್ದುರ್ಥಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವತಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗು. ಈ ಮಗು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಪುನರ್ವಿಕಾ SMA ಟೈಪ್-1 (ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರೋಫಿ) ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಗುಣಮುಖವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ದಂಪತಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು 'ಈನಾಡು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೌಧರಿ ಎಂಬವರಿಂದ 'ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್' (ಆನ್​ಲೈನ್​ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗುರು' ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗುರು' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವಕರು ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಆನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್​ ಅವರಿಗೂ ತಲುಪಿತು. ಅವರೂ ಕೂಡ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂದಮ್ಮ ಪುನರ್ವಿಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 'ಈನಾಡು' ವರದಿಯು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ, 'ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್' ಅಭಿಯಾನವು ಕಂದಮ್ಮನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ''ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಪುನರ್ವಿಕಾಗೆ SMA (ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರೋಫಿ)-ಟೈಪ್-1 ಇದೆ, ಇದು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮಗು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ರೂ. 16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಈನಾಡು'ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

''ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಬಂತು. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಬಂದವು. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆಗಳು ಬಂದವು. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಳಿಕವೂ ಉಳಿದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

''ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ; ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವಕ 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಾಪಸ್!

TAGGED:

HEALTH OF CHILD PUNARVIKA
MINISTER NARA LOKESH
SMA TYPE 1 DECEASE
CHILD TREATMENT MONEY
CROWDFUNDING FOR CHILD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.