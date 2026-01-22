5,000 ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಬಳಸಿ ₹1,102 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ; ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 22, 2026 at 11:33 AM IST
ಜೋಧ್ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ್): ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 1,102 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸೈಬರ್ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,378 ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಈ ಸಿಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ 1,132 ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, 756 ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಆಧರಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರಲ್ಲೇ 224 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಡೇಟಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 36,000 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೈಕಿ 5,378 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು 1,102 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
