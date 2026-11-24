ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರಲಿದೆಯಾ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಎನ್ಸಿಪಿ?; ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ: ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಾವತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ.
Published : November 24, 2026 at 6:21 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (NCP) ಬಣವು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಬಣವು ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ತಂದೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ: ಆದರೆ, ಪವಾರ್ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದಾಂತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಾವತ್ ಸಲಹೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರು, ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪಕ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರಾವತ್, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ನಂತರ ಫುಲೆ, ಶಾಹು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದು ಶರದ್ ಪವಾರ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ರಾವತ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣವು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಎನ್ಸಿಪಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎನ್ಸಿಪಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ (ಎಂವಿಎ) ನಾಯಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾವತ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ತರಾತುರಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬದಿಗಿಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದೇ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾವತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ರಾವತ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ತಳೆದಿರುವ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ನಿಲುವು ತಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ, ಪವಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ, ಯಾರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪವಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪವಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್, "ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
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