ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೋಪ್ವೇ; ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಚಿಂತನೆ
ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ರೋಪ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನುಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 5:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ರೋಪ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಪ್ವೇಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿ: ವಾರಣಾಸಿ ಮಾದರಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ರೋಪ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಹತ್ತಿರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೋಪ್ವೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗೋರಿಗಳ 2 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಎಂಡಿಎನಿಂದ ರೋಪ್ವೇ ಅನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಕಿಮೀ ರೋಪ್ವೇ ಮೂಲಕ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ನಿಂದ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ರೋಪ್ವೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಐಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೋಪ್ವೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಎಂಡಿಎ ಎಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಎನ್ಒಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗೋಡೌಲಿಯಾ ಚೌಕ್ವರೆಗಿನ 3.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ರೋಪ್ವೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 5 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 96,000 ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಪ್ವೇ ಆದಲ್ಲಿ 16 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರೋಪ್ವೇಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. 2-3 ಕಿಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಸಹ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದೂರಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
