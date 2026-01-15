ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಬಾಜಿ; ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 1:44 PM IST
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು. ಕೋಳಿಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿಸಿದವು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ಹುಂಜಗಳ ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹುಂಜಗಳ ಕಾಳಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಯಲಸೀಮಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬೃಹತ್ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಖಾಡಗಳು, ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ: ಅಭಜಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಖಾಡದ ಬಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ದುಗ್ಗಿರಾಳ, ಮಿರ್ಜಾಪುರಂ, ಚೇಬ್ರೋಲು, ಗೊಲ್ಲಗುಡೆಂ, ಕೊಯ್ಯಲಗುಡೆಂ, ಕೈಕಲೂರು, ಕಾಳಿದಿಂಡಿ, ಮುದಿನೆಪಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಲಪುಡಿ, ಪೊಲಾವರಂ, ಹಾಗೂ ಭೀಮಾವರಂ, ಪಾಲಕೊಳ್ಳು, ನರಸಾಪುರಂ, ತಾಡೆಪಲ್ಲಿಗುಡೆಂ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಹುಂಜಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿದವು. ಶಾಸಕರು, ಉಪಸಭಾಪತಿ, ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಳಗ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹100 ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಅವಿಭಜಿತ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹರಿದಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮುರಮಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಅದೇ ಆವರಣದ ಎರಡು ಅಖಾಡಗಳಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಂಜಗಳ ಕಾದಾಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಂತ ಜೂಜಾಟ ಹೆಚ್ಚು: ಅವಿಭಜಿತ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೋಳಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಮೀರಿಸಿವೆ. ವಿಜಯವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಉಪ್ಪುಲೂರು, ಕೇಸರಪಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಸನ್ನಪೇಟ, ಎಡುಪುಗಲ್ಲು, ಗೋದಾವರ್ರು, ತಿರುವೂರು, ಕಂಕಿಪಾಡು, ಅಕುನೂರು, ಕಾಟೂರು, ಗುಡ್ಲವಲ್ಲೇರು, ಗುಡಿವಾಡ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಕೋತಮುಕ್ಕ, ಗುಂಡಾಟ, ಲೋನಾ ಬಯಲಾಟ, ಕೈರಾಜ ಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಜೊತೆ ದುಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ: ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗನ್ನವರಂನ ಕೇಸರಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ರಾವುಲಪಾಲೆಂ ಮತ್ತು ವೀರವರಂ (ಕಡಿಯಂ ಮಂಡಲ) ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪೆಂಡೂರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಪುರಂ (ಬಂಟಿಮಿಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ) ನಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಆಡಿದವರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗವರವರಂ, ಕೊಯ್ಯಲಗುಡೆಂ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
