ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅಖಾಡಗಳು ಸಿದ್ಧ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
Published : January 14, 2026 at 1:27 PM IST
ಬಾಪಟ್ಲ, ವೇಮೂರು, ಕೊಲ್ಲೂರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಪಟ್ಲ, ರೇಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವೇಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಘಟಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟ್ಟಲವಾನಿಪಾಲೆಂ ಮಂಡಲದ ಮಂಟೇನವರಿಪಾಲೆಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಐಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆರುಕುಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ತೂರ್ಪುಪಾಲೆಂನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಖಾಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಹುಂಜಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಂಟೂರು, ಓಂಗೋಲ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕನುಮಾದವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಕಾಳಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೂಜಾಟ, ಗುಂಡಾಟ, ಮಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೂಜಾಟದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೇಮುರು, ಚಾವಲಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಅನಂತವರಂ, ಪಲ್ಲೆಕೋಣ ಮತ್ತು ಚುಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆದ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ: ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಘಟಕರು 20 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊತಮುಕ್ಕ, ಗುಂಡಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ, ಬಿರಿಯಾನಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 200 ಕಾಳಗಗಳ ಅಖಾಡಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 450ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಭೀಮವರಂನಿಂದ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಗಳ ಅಖಾಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 5 ರಿಂದ 10 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
