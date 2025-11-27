ETV Bharat / bharat

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ರೋಲೆಕ್ಸ್​ ಕಾಡಾನೆ: ಇಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು!

ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರೆಡಿಯೋ ಕಾಲರ್​ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆನೆ ಇದೀಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

ರೋಲೆಕ್ಸ್​ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat Tamil Nadu)
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊಂಡಮುತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆನೆ ಹಠಾತ್​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆನೆ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊಂಡಮುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪನೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಡಾನೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆನೆಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 17ರಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.

ರೋಲೆಕ್ಸ್​ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat Tamil Nadu)

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಟಾಪ್ಸ್ಲಿಪ್ ವರಕಲಿಯಾರ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆನೆಯನ್ನು ಮರದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮಂಥಿರಿ ಮಟ್ಟಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಆನೆ ಮಂಥಿರಿ ಮಟ್ಟಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಣ್ಣೈಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಥೋಂಡಮುತ್ತೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮರದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮಂಥಿರಿ ಮಟ್ಟಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಡಾನೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆನೆಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.45ಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆನೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆ ಬಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಡಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಣ್ಣೈಮಲೈ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ETV Bharat Tamil Nadu)

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆನೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಾನೆ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೆಶ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಆನೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ 12 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಗುಡಲೂರು ಬಳಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಲು ಹೋದಾಗ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.

ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಡಾನೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಉತ್ತಮ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಲರ್​ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇತರ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 23 ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್​27ರಂದು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣೈಮಲೈ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಮಣಂಪಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆನೆ 10 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆನೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜಿಪಿಎಸ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

