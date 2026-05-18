ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು!

ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದಟ್ಟಣೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 5:49 PM IST

ರೋಹ್ತಾಸ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಟೀ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವ ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಅಂಗಡಿ ದಿನವಿಡೀ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮನವಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳೇ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಗುಡ್ಡು ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀ-ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶಶಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

