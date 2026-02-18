ETV Bharat / bharat

ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಆಗ್ರಹ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rohit Pawar
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಆಗ್ರಹ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 6:23 PM IST

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಶರದ್​ ಪವಾರ್​) ಶಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಬುಧವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಪುಣೆಯ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿವಂಗತ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕನ ಸೋದರಳಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷವು ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಎಸ್ಆರ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನತ ಟಿಡಿಪಿ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಯ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯ್ಡು ನೈತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪವಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ತತ್ಕರೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್, ಹಸನ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪಾರ್ಥ್ ಪವಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೋಹಿತ್​ ಪವಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ AAIB, ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ 45 ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (CVR) ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಹಿತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್​ ಪವಾರ್​, ಒಂದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ NCP (SP) NCP ಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ನಂತರ NDA ಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಎನ್‌ಡಿಎ ತೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

