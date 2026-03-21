ದಟ್ಟ ಮಂಜು - 30 ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

30 VEHICLES COLLIDE IN DUE TO FOG
ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 1:13 PM IST

ಸೋನಿಪತ್/ಪಾಣಿಪತ್(ಹರಿಯಾಣ): ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋನಿಪತ್ ಮತ್ತು ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವಾಹನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು- ನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋನಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ: ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೋನಿಪತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44 ರಲ್ಲಿ 20 ವಾಹನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ರಾವತ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ - ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ, 5 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದುರ್ಮರಣ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹನುಮಾನ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ರಾವತ್ಸರ್ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮೂವರನ್ನು ಹನುಮಾನ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಆರು ಮಂದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾವತ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಿಂದ ಜೈಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ ಬಾರಮ್ಸರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಾರಮ್ಸರ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದ್ದ ಟ್ರಕ್​ ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಜನರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿರುಚಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

30 VEHICLES COLLIDE IN DUE TO FOG

