ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಲಿರುವ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : July 18, 2026 at 2:01 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಆರ್ಜೆಡಿ ವರಿಷ್ಠ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಿಸಾ ಭಾರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಐಜಿಐಎಂಎಸ್) ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.
"ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಐಜಿಐಎಂಎಸ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (AIIMS) ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಸಂಸದೆ ಭಾರ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೌಟಿಲ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಸಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
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