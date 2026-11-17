ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ತೊರೆದರೆ ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ: ಜೆಡಿಯುಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್ಜೆಡಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್!
ಬಿಹಾರದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್ಜೆಡಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 9:17 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ತೊರೆದು ಬಂದರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.. ಇದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಜೆಡಿಯುಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ನೀಡಿರುವ ಆಫರ್!
ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್ಜೆಡಿ ನೀಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ, ಸಂಸದರೂ ಆಗಿರುವ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಜನತಾ ದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಹಾಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೆಡಿಯು ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟವನ್ನು ತೊರೆದು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜೆಡಿಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಜೆಡಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಯ್, ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಆಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2015 ರಲ್ಲಿ. ಜೆಡಿಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಾಲು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದರು.
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಹೊಂದಿರುವ 35 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಜೆಡಿಯು 85 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ 125 ರಿಂದ 128 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ಅಭಯ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ, ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರವಣ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಯು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಅದರ ನಾಯಕರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿತು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಿಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೆಡಿಯುನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ 122 ರ ಪೈಕಿ ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ 201 ಶಾಸಕರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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