ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಹೆಸರೇಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಬೆದರಿಸಿದ ಆರ್​ಜೆಡಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ಅಬ್ಬರದ ಮತಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.

MODI VOTE CAMPAIGN
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 2, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): "ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ತಲೆಗೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಬಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಡ ಬಂದೂಕನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ನಡೆಸಿದವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಟದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜರಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಸೋಲಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ರಾಜಮನೆತನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.

ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, "1984ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

