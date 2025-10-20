ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: 143 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ; ರಘೋಪುರ್ನಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕಣಕ್ಕೆ
ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 20, 2025 at 2:36 PM IST
ಪಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ, ಇತರೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ 143 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ರಾಘೋಪುರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಛಾಪ್ರಾದಿಂದ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಗಾಯಕ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್, ದರ್ಭಾಂಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್, ಬರೌಲಿಯಿಂದ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪಿರ್ಪೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ (ಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಚಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರಿಗಂಜ್ನಿಂದ ರೇಣು ಕುಶ್ವಾಹ, ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಸ್ಮಿತಾ ಪುರ್ವೆ ಗುಪ್ತಾ, ವಾರ್ಸಾಲಿಗಂಜ್ನಿಂದ ಅನಿತಾ ದೇವಿ ಮಹತೋ, ಹಸನ್ಪುರದಿಂದ ಮಾಲಾ ಪುಷ್ಪಮ್ ಮತ್ತು ಮಧುಬನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಣಿ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿತು ಪ್ರಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಇಮಾಮ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಸಿ), ತನುಶ್ರೀ ಮಾಂಜಿ ಬಾರಾಚಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ), ಚಾಂದಿನಿ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಬನಿಯಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅರವಿಂದ್ ಸಹಾನಿ ಸರೈರಂಜನ್, ಪ್ರೇಮಾ ಚೌಧರಿ ಪಟೇಪುರ (ಎಸ್ಸಿ), ಶಂಬು ನಾಥ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಯಾದವ್ ಬಾಜ್ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿರುವ ಕುರಿತು ಸೀಮಾ ಕುಶ್ವಾಹ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
