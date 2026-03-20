ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಏರುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬೆಲೆ: ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ

ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್, ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಒಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sircilla Hotel Owner Builds Diesel-Powered Stove
ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 11:52 AM IST

ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ, ತೆಲಂಗಾಣ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನೇ ಇವರು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್, ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಒಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಡೀಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಲೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಹೊಳೆಗಳು ಬರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಲೆ ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಲೀಟರ್​ ಡಿಸೇಲ್​ ಎರಡುಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಒಲೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವವ್​ ನಂತೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ಒಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಗಳತ್ತ ಒಲವು: ಮಹೇಶ್ ಅವರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು; ಒಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾದ ಈ ಡೀಸೆಲ್-ಚಾಲಿತ ಒಲೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ, ವೆಚ್ಚ-ಉಳಿತಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್​; ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ನಾನಾ ವಿಘ್ನ: 200 ಎಕರೆಯಿಂದ ಒಂದರೆಡು ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿತ.. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?

Watch.. ಮೀನಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಲು ಹೋಗಿ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಿಳೆ: ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊರೆ; ಕಾಪಾಡಿದ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

