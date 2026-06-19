ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಐಪಿಒಗಾಗಿ ಸೆಬಿಗೆ ಡಿಆರ್ಎಚ್ಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಐಎಲ್
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಲಾ 10 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 27 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 8:45 PM IST
ಮುಂಬೈ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP) ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಗೆ IPO ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತಲಾ 10 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 27 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
DRHP ಪ್ರಕಾರ, 'IPO ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು (OFS) ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬುಕ್-ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 10ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 270,000,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು DRHP ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಐಪಿಒ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL) ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು BSE ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (NSE) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಷೇರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2018ರ SEBI (ಬಂಡವಾಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 6(1) ರ ಅಡಿ IPO ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು DRHP ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಬುಕ್ - ಬಿಲ್ಟ್ ಇಷ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹಂಚಿಕೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರು (QIB ಗಳು), ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (NII ಗಳು), ಚಿಲ್ಲರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ RIL ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್-ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ (BRLMs) ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಿಭಾಗವಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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