ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಭೀತಿ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್. ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಕಾಲ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ, ಬುಕಿಂಕ್ ರದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ನಷ್ಟವು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (CTI) ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಾದರ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (NDTA) ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 150 ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಗಮನವು ಕೇವಲ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತುಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವವರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಖೋಸ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ಮೆಹ್ರಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಭವನದ ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಸೇರಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರು, ನಂತರ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಷ್ಟವು ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದ ಅಡಚಣೆಯ ಅವಧಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮೆಹ್ರಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಬರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಮ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸದರ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಅಂದಾಜು 2,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ 16 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಟಿಐನ ವಲಯವಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಾಲು 1,800 ಕೋಟಿ (ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು) ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯವು ಅಂದಾಜು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ, ಆಟೋ-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಬಂದ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಮುನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಹೊರಗಿನ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ರದ್ದತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟವು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಿತ್ಯ ₹400 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು: ಅಡಚಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ (CAIT) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಸಿಎಐಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಸಂಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಸುಮಾರು 2,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಚಾರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರವೇಶ, ಸಾರಿಗೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ, ಸಂಬಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಸಗಟು ವಿತರಣೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಯಾರಕರು, ವಿತರಕರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಚಣೆಯು ನಗರವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುರಾರಿ, ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಿಟಿಐ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಘಟನೆ ಕೋರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಒತ್ತಾಯಿಸದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.
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