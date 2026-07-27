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ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು, ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್​ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​- ನೀಟ್​ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.

SUPREME COURT
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
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By PTI

Published : July 27, 2026 at 1:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ, ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವೂ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇರಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನುಸುಳಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವರದಿ ಬರಲಿ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನ್ನಡಿಗ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯೋಣ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ 3 ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರ ಪೀಠವು, ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ನಡಿಗ ನಂದನ್​ ನಿಲೇಕಣಿ, ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್, ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಪನ್ ದೇಕಾ, ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಕರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞ ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
PEACEFUL PROTEST
POLICE LATHICHARGE
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