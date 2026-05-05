ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಜಿ ಕರ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು

ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೀದಿ vs​ ಮೋದಿಯ ಬದಲಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು vs​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜನಾದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Referendum on justice: RG Kar victim's mother, BJP candidate Ratna Debnath leads by 56,000 votes from Panihati
ರತ್ನ ದೇಬ್ನಾಥ್​ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 12:23 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಮೋಘ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರತ್ನ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ​ ಗೆಲುವು ಕೂಡಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್​ಜಿ ಕರ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ರತ್ನ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರತ್ನಾ ಅವರು 2011ರಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಪಾಣಿಹಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಬ್ನಾಥ್​ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಾಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಬ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ದೀದಿ ವರ್ಸಸ್​ ಮೋದಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ವರ್ಸಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಇದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಯಿತು.

ದೇಬ್ನಾಥ್​ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾವೇಶವು ನೀತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್​ಜಿ ಕರ್​ ದುರಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅವರ ಮತಪ್ರಚಾರ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು.

ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ.91.62ರಷ್ಟು ಮತದಾನದ ನಡುವೆ ರತ್ನ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

"ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಕೂಡಾ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪಾಣಿಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮತದಾನದ ದಿನ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುತ್ತುವರೆದು, ನಿಂದಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಬ್ನಾಥ್​ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಬ್ನಾಥ್​ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಬ್ನಾಥ್ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಘೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

