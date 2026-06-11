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ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗುಂಡು ಹೊಕ್ಕ ನಂತರವೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದ ಯೋಧ: ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಯೋಧನ ಅಧ್ಯಮ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

REWA CRPF SENA JAWAN SANJAY TIWARI LASHKAR E TAIYABA ENCOUNTER SANJAY TIWARI SHAURYA CHAKRA MADHYA PRADESH NEWS
ಯೋಧ​​ ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 5:54 PM IST

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ರೇವಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯೋಧ​​ ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೋಮವಾರ (8 ಜೂನ್​) ಅವರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂರು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಾದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್​​ ಜವಾನ್​​ ಸಂಜಯ್​ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ತವರು ರೇವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.

REWA CRPF SENA JAWAN SANJAY TIWARI LASHKAR E TAIYABA ENCOUNTER SANJAY TIWARI SHAURYA CHAKRA MADHYA PRADESH NEWS
ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು. (ETV Bharat)

ಅದು '2024ರ ನವೆಂಬರ್‌': ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜವಾನ್ ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ, ಈ ಘಟನೆ ನವೆಂಬರ್​ 2, 2024 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶ್ರೀನಗರದ ಖನ್ಯಾರ್​​ ಪೊಲೀಸ್​​​ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಥಾಗ್​​​ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದನು.

ಭಯತ್ಪಾದಕ ಅವತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಫೈರ್‌ಬೇಸ್​ 3' ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ನಾನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದವು.

REWA CRPF SENA JAWAN SANJAY TIWARI LASHKAR E TAIYABA ENCOUNTER SANJAY TIWARI SHAURYA CHAKRA MADHYA PRADESH NEWS
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಧಕರು. (ETV Bharat)

ಸೀಮಿತ ಗೋಚರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿತ್ತು. ಆದರೂ ಲಷ್ಕರ್​-ಎ-ತೈಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಜವಾನ ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ನಡುವಿನ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಂತರ, ಹತ್ಯೆಯಾದವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಉಸ್ಮಾನ್ ಲಾಹೋರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಂತರದ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಕಮಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಎಕೆ -47, ಹಲವಾರು ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜೀವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ: ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಜವಾನ ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದರು. 14 ದಿನಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು.

13 ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಸಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 13 ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

REWA CRPF SENA JAWAN SANJAY TIWARI
LASHKAR E TAIYABA ENCOUNTER
SANJAY TIWARI SHAURYA CHAKRA
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