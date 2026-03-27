ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಅವಘಡದ ನಡುವೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಪಯಣ ಬೆಳಸಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂಡಾಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 8:02 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತಿನ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಮಾನವು ಅಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಬದಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಂಡಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಇದಾದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
'ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಹಾಲ್ದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಒಂದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 400 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
