ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿ: ಹತ್ಯೆಯೋ?, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ?

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್​ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

REVENUE OFFICER FAMILY SHOT DEAD
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ (ETV Bharat UP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
ಸಹರಾನ್‌ಪುರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶವಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ? ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಸಹರಾನ್​​ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೌಶಿಕ್ ಬಿಹಾರ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ (40), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಿತಾ (37), ತಾಯಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ (70), ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ (16) ಮತ್ತು ದೇವ್ (13) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಶೋಕ್ ನಾಕೂರ್ ತಹಸಿಲ್‌ನ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ದೇವ್ 9ನೇ ತರಗತಿ, ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ 10ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಾಗರ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಕುಟುಂಬ: ಮೃತ ಅಶೋಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕೇವಲ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಶೋಕ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಉತ್ತರಿಸದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಿದ್ದಾಗ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಳಹೊಕ್ಕು ತಪಾಸಿಸಿದಾಗ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಿಸ್ತೂಲು ಪತ್ತೆ: ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಶವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೇ?: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ, ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

