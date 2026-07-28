24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಗ: ಇಬ್ಬರ ಪುನರ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ SIR - BLOs
24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಮಲಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಮ್ಮ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ.
Published : July 28, 2026 at 9:42 PM IST
ಬುಲ್ಧಾನಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ನಂತರ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ. ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವನ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಕೂಡಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಾನೋ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಮಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಡ್ಗಾಂವ್ನ ನವನಾಥ್ ಧೋಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ: ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳು ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದವು. ಆದರೂ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಗ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಭರವಸೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಬುಲ್ಧಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸತ್ಯ: ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಕಾಪುರ BLO ನೀತಾ ಭೋಂಬೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ BLO ಅನಿಲ್ ಭೋಂಬೆ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಮಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಡ್ಗಾಂವ್ನವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಲಾಪುರದ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿಎಲ್ಒ) ವಿಠ್ಠಲ್ ತುಕಾರಾಂ ಲಗಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಸೋಲಾಪುರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಮೃತ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಲ್ಕಾಪುರ ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರ ಜಾಗರೂಕ ನಡೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ... ಮಗ ಸಿಕ್ಕುಬಿಟ್ಟ: ತನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನವನಾಥ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಶೋಕ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವೇ ಹರಿಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿದರು.
24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಿದುಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮಲ್ಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಗ ದೊರಕಲು ಕಾರವಾದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
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