ಕೈ, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ! ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಾನ
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 2:33 PM IST
ನೆಲ್ಲೂರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗಮ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುವ್ವೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿರಾಲ ಮಧುಸೂಧನ್ ರಾವ್ (65), ಪತ್ನಿ ರತ್ನವಲಿ (60) ಮತ್ತು ಮಗ ಸಾಯಿ ಸುಕೃತ್ (26) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು.
ಮಧುಸೂಧನ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ರತ್ನವಲಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸಾಯಿ ಸುಕೃತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುವ್ವೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಿರುಪತಿಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಧುಸೂಧನ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ದೊರಸನಮ್ಮ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಂದಾಗ ಮನೆೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೂಗಿ ಕರೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೂವರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮಧುಸೂದನ್ ಮತ್ತು ರತ್ನಾವಳಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪುತ್ರ ಸಾಯಿ ಸುಕೃತ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂವರ ಕೈ,ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 26 ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಾಯಿ ಸುಕೃತ್ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೂವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು 'ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಮೂವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹೋದರಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರು: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೀಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರದ ಜತೆಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗಮ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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