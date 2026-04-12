ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ: ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿನಿತಾ ವಾದವೇನು?
ಪತಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಳಾದ ಮಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ವಾದ್ಯಗಳ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಪ್ರಕರಣವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಪ್ರಿನಿತಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 8:12 PM IST
ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿನಿತಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಮಾಜಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುತರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಿನಿತಾ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಮತ್ತು ಪತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು: ತನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದ ಪ್ರಿನಿತಾ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಜನರು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಷಾದನೀಯ. ನಾನು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವಾಗಿದೆ: ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಟೀಕಿಸುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿಕೋರ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಡತೆಗೆಟ್ಟವಳು ಎಂದು ಕಟುವಾದ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಸಹೋದರ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ದುರಂತದ ನಂತರವೂ, ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದರು. ಅವರ (ಪತಿಯ ಕಡೆ) ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಭಪಾತಗಳಾಗಿವೆ: ತನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಭಪಾತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿನಿತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಕಡೆಯವರು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿನಿತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: