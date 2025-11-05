ETV Bharat / bharat

ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ 'ಚಟಸಾಲಿ' ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ; ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ?

ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಟ್ಯೂಷನ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

retired-ias-oficer-bijay-patnaiks-chatasaali-transforms-tribal-education-in-odishas-gajapati
ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿವರ್ನತೆಗೆ 'ಚಟಸಾಲಿ' ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 2:59 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 3:23 PM IST

ಬಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್

ಭುವನೇಶ್ವರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಿಜಯ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು 'ಚಟಸಾಲಿ' ಎಂಬ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಮ್ಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಚಟಸಾಲಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಚಟಸಾಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಪಾಯ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 12 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಟ್ನಾಯಕ್​, ಒಡಿಶಾದ 314 ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 186 ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಬೋಧನಾ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಟಸಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೋಧನಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ: ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಶೇ 27ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚಟಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಗುವು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಗಜಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚಟಸಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ರೋಹಿತ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಟಸಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಯಾರಿದು ಬಿಜಯ್​ ಪಟ್ನಾಯಕ್​: 1976ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಜಯ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2010 ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಆಡಳಿತವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ತರಗತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಜಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಶಾದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮರೆತುಹೋದ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಟಸಾಲಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಸಯತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​; ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ!

