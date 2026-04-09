ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ಹಣ, ಆಭರಣ ಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 4:04 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಂಬಡ ಸದಂಗಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಿಲಿ (55) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 62 ವರ್ಷದ ಪತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜ್ ಸದಂಗಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಸದಂಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಪತ್ರಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ದೇವರಾಜ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಗೆ ಲಿವರ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಆತುರದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು" ಎಂದು ಅರ್ಪಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊರಗೆ ಪಿಸಿಆರ್ ವ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಕು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದೀಪಿಕಾ ದೇವಿ ರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
