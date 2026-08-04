ಆಭರಣ ಕಳವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ; ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ!
ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 70ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿ ನೀರಾ ಮೆಹ್ತಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 3:20 PM IST
ಪಂಚಕುಲ (ಹರಿಯಾಣ): ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಇರಿದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದ ಸೆಕ್ಟರ್ 21ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 70ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿ ನೀರಾ ಮೆಹ್ತಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟವಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಆಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಾಕೆ ಸುನೀತಾ ಮೇಲೆ ನೀರಾ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋಮವಾರ ಪತಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನೀರಾ, ಸುನೀತಾಳನ್ನು ಆಭರಣ ಕಳವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸುನೀತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುನೀತಾ, ಮಗನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೆರೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು, ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಳು.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಆಭರಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆಕೆ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸುನೀತಾ, ಕೊಲೆಯಾದ ನೀರಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಳು. ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ, ಮಗ ಇದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
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